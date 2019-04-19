Выборы2019

Выборы

21:49 19.04.2019

Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах - Яровой

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Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах - Яровой

Личный состав структур Министерства внутренних дел Украины уже приступили к охране избирательных участков и обеспечения порядка во время голосования на втором туре выборов президента 21 апреля, отмечает первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"К сожалению, мы не можем дать отдохнуть личному составу, потому что на участки уже завезли бюллетени, уже взяты под охрану избирательные участки. И личный состав буквально везде заступает непосредственно для обеспечения порядка при проведении выборов", - сказал С.Яровой на брифинге после завершения дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Теги: #охрана #избирательные_участки
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