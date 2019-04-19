Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия и за ужесточение процедуры регистрации оружия, которое находится на руках украинцев.

"Я твердо подчеркиваю, что сегодня в Украине огромное количество нелегального оружия, связанного с войной. Сегодня это создает огромную угрозу безопасности на улице", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что наличие короткоствольного оружия на руках украинцев не улучшает ситуацию с безопасностью.

"Регистрация оружия должна быть усложнена, я убежден, что необходимо оружие с украинских улиц изымать", - сказал П.Порошенко.

По его словам, он готов вести более предметную дискуссию по этому поводу.

"Но если речь идет о моей политической позиции, я против легализации короткоствольного оружия в Украине. А завтра они легализуют гранаты, автоматическое оружие. Ни в одной стране мира это сейчас не приводит к снижению уровня преступности", - подытожил П.Порошенко.