Правоохранители были готовы к экспромту Порошенко на дебатах - первый замглавы МВД

Сотрудники правоохранительных органов были готовы к экспромту президента Украины Петра Порошенко, когда он переместился со своей сцены на сцену своего оппонента, шоумена Владимира Зеленского перед началом дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".

"У нас было очень много экспромтов. Мы все эти вопросы обсуждали, все экспромты, которые могут возникнуть. Мы каждый раз при организации всех наших действий учитываем все возможные ситуации, в том числе, были готовы и к этому экспромту", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на брифинге в пятницу после завершения дебатов на НСК, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он указал, что подразделения МВД и Нацполиции обеспечили порядок даже при таком развитии ситуации.

"То есть даже когда экспромт, мы готовы обеспечить правопорядок. Личный состав обучен действовать, когда возникают такие внештатные ситуации", - подчеркнул С.Яровой