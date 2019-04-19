С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украинского государства были освобождены свыше 3 270 украинских заложников, пленных и политических заключенных.

"С начала войны, с 2014 года мы вернули домой более 3 270 наших пленных, заложников и политических заключенных", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

При этом П.Порошенко подчеркнул, что ключ к освобождению остальных украинских заложников, как и к ключи от мира на украинских землях в целом находятся "не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в Москве".

Глава государства также отметил, что власти РФ с декабря 2017 года прекратили выдачу и обмен удерживаемых украинских пленных, заложников и политических узников.