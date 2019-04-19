Выборы2019

Выборы

21:39 19.04.2019

С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

1 мин читать
С начала войны мы вернули более 3 270 пленных и заложников, но с декабря 2017 РФ прекратила их выдачу и обмен – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украинского государства были освобождены свыше 3 270 украинских заложников, пленных и политических заключенных.

"С начала войны, с 2014 года мы вернули домой более 3 270 наших пленных, заложников и политических заключенных", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

При этом П.Порошенко подчеркнул, что ключ к освобождению остальных украинских заложников, как и к ключи от мира на украинских землях в целом находятся "не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в Москве".

Глава государства также отметил, что власти РФ с декабря 2017 года прекратили выдачу и обмен удерживаемых украинских пленных, заложников и политических узников.

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:59 19.04.2019
Дела о расстрелах на Майдане в ноябре будут переданы в ГБР - Порошенко

Дела о расстрелах на Майдане в ноябре будут переданы в ГБР - Порошенко

21:55 19.04.2019
РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию - Порошенко

РФ создает новые сложности в украинско-российских отношениях, чтобы на переговорах после выборов президента Украины показать либерализацию - Порошенко

21:46 19.04.2019
Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия

Порошенко выступает против легализации короткоствольного оружия

21:45 19.04.2019
Правоохранители были готовы к экспромту Порошенко на дебатах - первый замглавы МВД

Правоохранители были готовы к экспромту Порошенко на дебатах - первый замглавы МВД

21:28 19.04.2019
Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

21:18 19.04.2019
Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США

Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США

21:12 19.04.2019
Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

21:12 19.04.2019
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИБЫЛ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО – ВЕДУЩАЯ. ПРОШЕНКО ЗАШЕЛ В СТУДИЮ

НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИБЫЛ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО – ВЕДУЩАЯ. ПРОШЕНКО ЗАШЕЛ В СТУДИЮ

20:49 19.04.2019
У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе

У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе

20:13 19.04.2019
Порошенко: Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля, а на следующий день мы должны объединиться для защиты Украины

Порошенко: Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля, а на следующий день мы должны объединиться для защиты Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

Порошенко: Мне не стыдно, я горжусь Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах - Яровой

СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

На дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек – МВД

Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" завершились

Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

Порошенко: Мне не стыдно, я горжусь Украиной

Порошенко призвал Зеленского продолжить дебаты на Общественном вещателе

Зеленский заявляет, что никогда не общался с Кадыровым

Порошенко обещает защищать Украину в любой своей ипостаси

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА