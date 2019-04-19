Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что на 22.10 пятницы у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

"Я также должен сообщить, что сегодня сразу же после 22.00 у меня международный телефонный разговор. Я скажу с кем, - с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео… Он должен состояться в 22.10", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".