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21:12 19.04.2019

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

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Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

 Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного телевидения" после сообщения ведущей о поступлении информации о человеке, который может осуществить теракт.

П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Общественного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины.

В то же время ведущая мероприятия сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского, в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт".

Она отметила, что у П.Порошенко есть возможность покинуть студию. Он отказался покинуть помещение.

"Редакторская группа просит меня сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на линию "102", и это могло быть покушение на президента", – позже уточнила ведущая.

Трансляцию из студии "Общественного Тв" осуществляют украинские телеканалы. Предварительно, национальные теледебаты должны были начитаться в 21.00 пятницы, 19 апреля, однако о его прибытии ведущая теледебатов сообщила с некоторой задержкой.

Действующий глава государства прибыл в студию вещателя и начал свое выступление в 21.10.

Теги: #порошенко
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