НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИБЫЛ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО – ВЕДУЩАЯ. ПРОШЕНКО ЗАШЕЛ В СТУДИЮ
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Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте
Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"
Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков и обеспечения порядка на выборах - Яровой
Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"
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