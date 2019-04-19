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20:18 19.04.2019

На дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек – МВД

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На дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек – МВД

На дебатах кандидатов в президенты действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - сказано в сообщении МВД на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Теги: #дебаты #олимпийский
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