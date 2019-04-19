Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" завершились
Дебаты кандидатов в президенты Украины - действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" завершились.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", посла заключительных слов кандидатов, ведущие объявили о завершение дебатов.
После чего весь стадион хором исполнил гимн Украины.
На протяжении всех дебатов реплики и выступления кандидатов сопровождались возгласами зрителей "Ганьба" (рус. Позор) со стороны противников каждого кандидата.
Из-за большего количества сторонников П.Порошенко на стадионе они периодически заглушали выступления В.Зеленского.
Соответственно сторонники встречали выступы своих кандидатов приветственными возгласами.
По состоянию на 20:05 зрители начали расходиться со стадиона.
После завершение дебатов, П.Порошенко перешел на свою сцену и еще раз выступил со сцены с репликой о важности выборов 21 апреля.