Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" завершились

Дебаты кандидатов в президенты Украины - действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" завершились.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", посла заключительных слов кандидатов, ведущие объявили о завершение дебатов.

После чего весь стадион хором исполнил гимн Украины.

На протяжении всех дебатов реплики и выступления кандидатов сопровождались возгласами зрителей "Ганьба" (рус. Позор) со стороны противников каждого кандидата.

Из-за большего количества сторонников П.Порошенко на стадионе они периодически заглушали выступления В.Зеленского.

Соответственно сторонники встречали выступы своих кандидатов приветственными возгласами.

По состоянию на 20:05 зрители начали расходиться со стадиона.

После завершение дебатов, П.Порошенко перешел на свою сцену и еще раз выступил со сцены с репликой о важности выборов 21 апреля.