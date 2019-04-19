Порошенко: Мне не стыдно, я горжусь Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ему не стыдно за свое президентство, а кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, в свою очередь, готов сделать всё, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский и бывшее окружение Виктора Януковича не имели доступа к власти и госресурсам после выборов.

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы из серии блиц, В.Зеленский спросил у П.Порошенко: "Вам не стыдно?", на что тот сказал: "Ответ – нет, потому что я горжусь Украиной".

П.Порошенко, в свою очередь, задал вопрос В.Зеленскому о том, готов ли тот сделать все , чтобы Коломойский и его окружение – окружение Азарова, "регионалов" – были отсечены от власти и государственных ресурсов, и В.Зеленский сказал: "Да".