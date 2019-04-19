Порошенко призвал Зеленского продолжить дебаты на Общественном вещателе

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко призывает второго кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского переместиться с НСК "Олимпийский" и продолжить дебаты в студии "Общественного телевидения".

"Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещателе", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

При этом, говоря об уже прошедших дебатах на стадионе, он сказал, что сегодня от своего оппонента услышал "лишь голословные обвинения".

Также П.Порошенко обратил внимание на то, что В.Зеленский до сих пор не обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.