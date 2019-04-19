Зеленский заявляет, что никогда не общался с Кадыровым

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ответ на фразу баллотирующегося на второй президентский срок Петра Порошенко о том, что он просил прощения у главы Чеченской республики (РФ) Рамзана Кадырова заявляет, что никогда не общался с последним.

"Про Кадырова – никогда в жизни с ним не общался", - сказал он в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос своего визави, действующего президента Украины Петра Порошенко о том, когда В.Зеленский извинится перед украинским народом за то, что "называл Украину проституткой" и просил прощения у Р.Кадырова.