Зеленский: мы не можем куда-то вести Украину, потому что она идет в Европу

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что Украинское государство вне зависимости от личностей ее руководителей идет европейским путем развития, за что украинцы заплатили своими жизнями на Майдане во время Революции Достоинства в 2014г.

"Когда Вы (П.Порошенко – ИФ) говорите "четкой дай нам ответ": я – не у прокурора, и я ничего не сделал, чтоб там быть, а Вам, может, и придется там встретиться… Что хочу сказать: Украина получила путь в Европу и это самое главное, и украинцы заплатили очень большую цену, - это жизни наших людей, жизни украинцев на Майдане, а вы – не пророк, а я – не Моисей, и мы не можем куда-то вести Украину, потому что Украина идет в Европу", - сказал В.Зеленский в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос П.Порошенко о том, какими конкретно он видит ценности демократии, верховенства права и в целом, какой он видит страну через 5 лет.