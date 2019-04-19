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Выборы

19:44 19.04.2019

Порошенко называет Зеленского "яркой оберткой", внутри которой находятся олигархи- беглецы и Москва

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Порошенко называет Зеленского "яркой оберткой", внутри которой находятся олигархи- беглецы и Москва

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко называет своего оппонента, шоумена Владимира Зеленского яркой оберткой, внутри которой находятся беглые олигархи и России.

"Ответ очень прост – это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова (экс-премьер министр Украины Николай Азаров - ИФ), соратники Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович - ИФ), внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы В.Зеленского.

При этом президент с недоумением заявил: "У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли головы, и вчера уже пришли за ПриватБанком".

Теги: #олигархи #зеленский #порошенко
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