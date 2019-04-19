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19:40 19.04.2019

Зеленский заявляет, что никогда не разговаривал с Путиным и не был в РФ с начала войны

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Зеленский заявляет, что никогда не разговаривал с Путиным и не был в РФ с начала войны

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, никогда не общался с президентом России Владимиром Путиным, а также не посещал Российскую Федерацию с начала агрессии этого государства против Украины.

"По поводу Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным… Я не был в России с начала войны", - сказал В.Зеленский в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

В ответ на реплику П.Порошенко о том, что он якобы имел контакты с В.Путиным, В.Зеленский заявил, что ему известно о телефонном разговоре действующего президента Украины с президентом РФ, чему способствовал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом В.Путина.

"Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор", - заявил В. Зеленский.

Теги: #зеленский #путин
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