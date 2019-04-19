Порошенко – Зеленскому: мы ценой усилий добровольцев, волонтеров отстроили армию, когда вы прятались от повесток

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в ответ на ряд вопросов своего оппонента шоумена Владимира Зеленского заявил, что ситуация в украинской армии и на фронте была бы ему более понятна, если бы шоумен не скрывался бы от повесток.

"Виновны за Иловайск, за Дебальцево – Путин, российская армия и российская агрессия. Виновны те, кто уничтожил нашу армию. Мы ее ценой чрезвычайных усилий добровольцев, волонтеров отстроили тогда, когда вы прятались от армии не получая повестки", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Он усмотрел в вопросе В.Зеленского возложение вины за смерти людей на Донбассе на украинскую армию.

"Господин Владимир, если бы Вы были на фронте, если бы видели своими глазами, что происходило в Дебальцево, если бы Вы встречали наших воинов из Иловайска, если бы Вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы сохранить государство, у вас не было бы таких вопросов", - сказал президент.