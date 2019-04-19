Зеленский об обвинениях в уклонении от мобилизации: Я – публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку?

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что не уклонялся от мобилизации, волны которой происходили в Украине, начиная с 2014 года.

"Относительно того, что я прячусь (от мобилизации или призыва на воинскую службу – ИФ). Я был очень много раз в АТО (антитеррористической операции на Донбассе – ИФ), Вы знаете, что у меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку? О чем вы говорите? Вы опять врете", - сказал В.Зеленский, отвечая на вопрос П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.