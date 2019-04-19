Зеленский в стиле телеигры "Самый умный" передал Порошенко ряд вопросов от украинцев и попросил ответить на любой из них

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ходе дебатов поставил действующему главе государства, кандидату на пост президента Петру Порошенко ряд вопросов, которые, по его словам, украинцы прислали в Интернете и попросил выбрать любой из 6них для ответа.

"Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазинов Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины (журналиста Павла - ИФ) Шеремета не могут найти несколько лет? Как Вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?...", - скороговоркой перечислил В.Зеленский вопросы в адрес П.Порошенко в стиле известной интеллектуального телешоу "Самый умный" в рамках своего вступительного слова в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

После озвучивания целого ряда вопросов он попросил своего визави ответь на любой из них.