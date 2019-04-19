Порошенко: У Зеленского нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю, но у Путина есть такая мечта

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в Российскую империю.

"Я верю, что господин Владимир (Зеленский - ИФ) не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", - сказал П.Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что сейчас для Украины существуют большие риски.

Он также отметил: "Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат".

Кроме того, П.Порошенко отметил, что В.Зеленский – не "кот в мешке", а "мешок", в котором, в том числе, находятся олигархи.