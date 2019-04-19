Зеленский: в 2014г мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другого

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский убежден, что президент Украины Петр Порошенко, избранный на выборах в 2014 году, не выполнил свои предвыборные обещания и не оправдал возложенные на него надежды украинцев.

"Мог ли я когда-то представить, что я - простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное, - я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал В.Зеленский в рамках своего вступительного слова в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "В чем главная ошибка? Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого".