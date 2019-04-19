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19:06 19.04.2019

Порошенко и Зеленский пожали руки на одной сцене команды Зе на НСК "Олимпийский", дебаты будут на одной сцене

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Порошенко и Зеленский пожали руки на одной сцене команды Зе на НСК "Олимпийский", дебаты будут на одной сцене

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского НСК "Олимпийский".

"А как же люди, которые пришли к Порошенко? Мы – с вами", - сказал В.Зеленский в то время, когда П.Порошенко в сопровождении охраны подходил к его сцене.

Когда президент поднялся на сцену к В.Зеленскому, они пожали руки.

Первым начинает дебаты В.Зеленский, по результатам жеребьевки.

Теги: #зеленский #порошенко
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