Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", где в пятницу ожидаются дебаты кандидатов в президенты Украины.

П.Порошенко сопровождают супруга и сыновья, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр инфраструктуры Владимир Омелян, народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров и другие.

Президент поднялся на сцену на своей половине НСК "Олимпийский", в то время как на сцене другого кандидата в президенты – Владимира Зеленского продолжается выступление артистов.