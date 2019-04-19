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18:54 19.04.2019

Выступление артиста на сцене Зеленского на "Олимпийском" зрители в фан-зоне Порошенко сопровождают выкриками "Ганьба"

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Выступление артиста на сцене Зеленского на "Олимпийском" зрители в фан-зоне Порошенко сопровождают выкриками "Ганьба"

Во время выступления артиста на сцене со стороны кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" зрители с трибун и фан-зоны другого кандидата – действующего главы государства Петра Порошенко – скандируют "Ганьба".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:25 продолжается запуск зрителей, желающих увидеть дебаты кандидатов в президенты.

На стадионе установлено две сцены, на которых поочередно выступают артисты. На сцене со стороны П.Порошенко уже выступила группа "Kozak System", на сцене В.Зеленского - Артем Пивоварский и группа "Мачете", во время выступления которой зрители периодически скандируют "Ганьба".

Фан-зона П.Порошенко на данный момент почти вся заполнена, в фан-зоне В.Зеленского - около 300 человек. Ложа прессы также полностью заполнена, но журналисты продолжают прибывать.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский
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