На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" – МВД

На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с прибытием людей на дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский", сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как ожидается, на НСК "Олимпийский", где состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия обеспечат 10 тыс. правоохранителей.