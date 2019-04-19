Зрителей продолжают пропускать на НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Зрителей пропускают на НСК "Олимпийский" (Киев), на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:00 продолжается запуск желающих увидеть дебаты кандидатов в президенты.

На стадионе установлено две сцены, а сам стадион разделен на две одинаковые части ограждением. На данный момент в фан-зоне кандидата в президенты П.Порошенко уже находится несколько тысяч человек, у кандидата В.Зеленского - около трехсот человек. Большая часть трибун, предназначенная для зрителей, уже заполнена.

На сценах поочередно выступают музыкальные исполнители.

Территорию стадиона охраняет несколько тысяч правоохранителей. Обстановка спокойная.