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Выборы

18:07 19.04.2019

Зрителей продолжают пропускать на НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

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Зрителей продолжают пропускать на НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Зрителей пропускают на НСК "Олимпийский" (Киев), на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:00 продолжается запуск желающих увидеть дебаты кандидатов в президенты.

На стадионе установлено две сцены, а сам стадион разделен на две одинаковые части ограждением. На данный момент в фан-зоне кандидата в президенты П.Порошенко уже находится несколько тысяч человек, у кандидата В.Зеленского - около трехсот человек. Большая часть трибун, предназначенная для зрителей, уже заполнена.

На сценах поочередно выступают музыкальные исполнители.

Территорию стадиона охраняет несколько тысяч правоохранителей. Обстановка спокойная.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский #выборы
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