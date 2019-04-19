В харьковскую полицию поступило 58 сообщений в связи с выборами, 10 из них - за минувшие сутки

За последние сутки в полицию поступило 10 обращений граждан, связанных с избирательным процессом на территории Харьковской области, по двум из них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, один протокол был составлен в отношении 22-летнего молодого человека, который на станции метро "Холодная Гора" распространял агитационную газету, в которой не были указаны номер тиража и количество напечатанных экземпляров. Протокол был составлен по ч.1 ст.212-9 (нарушение порядка ведения предвыборной агитации, агитации во время подготовки и проведения референдума с использованием средств массовой информации и порядка участия в информационном обеспечении выборов) КУоАП.

Второй протокол был составлен по ч.2 ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП в отношении женщины, которая на ул.Сумская распространяла агитационные газеты, в которых отсутствовали выходные данные. Правоохранители изъяли 680 газет.

Всего с 1 апреля полиция зарегистрировала 58 обращений граждан в связи с избирательным процессом на территории Харьковской области.