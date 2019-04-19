Более половины участковых комиссий уже получили бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов – Слипачук

По состоянию на 15:15 пятницы более 55,5% участковых избирательных комиссий (УИК) получили бюллетени для голосования во втором туре выборов президента Украины, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Приближается день повторного голосования за президента Украины. И по всей стране избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссии избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти на 30 тыс. участков. Разумеется, это дорога, и времени нужно немало. Но уже можно сказать, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссии получили бюллетени для голосования", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она выразила уверенность, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.