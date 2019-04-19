Выборы2019

Выборы

16:08 19.04.2019

В "Опоре" призывают всех членов избиркомов работать в день выборов без саботажа

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В "Опоре" призывают всех членов избиркомов работать в день выборов без саботажа

В гражданской сети "Опора" отмечает ряд регионов, которые могут быть проблемными в день голосования во втором туре выборов президента Украины из-за промедления с комплектацией избирательных комиссий, и призывают всех членов избиркомов работать без саботажа.

Глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в пятницу в Киеве напомнила, что есть три юридических основания, по которым результаты голосования на уровне участковых избирательных комиссий могут быть не установлены или опротестованы. Одно из них – предоставление избирательных бюллетеней лицам, которые не имеет на то права (5% от количества проголосовавших избирателей).

"Очень важно, чтобы избирательные бюллетени выдавались на основании паспортов", - сказала О.Айвазовская.

Другие два основания, по ее словам, – это вбрасывание бюллетеней и их уничтожение в день голосования.

"Очевидно, что уничтожение одной большой избирательной урны является достаточным для того, чтобы итоги голосования на этом участке не были установлены", - сказала она.

В этом контексте О.Айвазовская подчеркнула важность работы и наблюдателей, и Национальной полиции, "чтобы члены комиссий были внимательными относительно пребывания каких-то посторонних лиц в помещении для голосования без надлежащих оснований".

Также О.Айвазовская обратила внимания, что в ходе наблюдения за формированием участковых комиссий "Опора" составила так называемый рейтинг регионов, которые, "возможно, будут проблемными, учитывая то, что кандидаты не заполнили квоты в полной мере (в участковых избиркомах - ИФ), и ОИК набирали из собственных резервов граждан для работы в избирательных комиссиях".

"Мы не знаем, придут ли они в день голосования (члены участковых комиссий – ИФ) исполнять свои обязанности. Это Черкасская область (так доформировала 38% членов комиссий), Луганская (37%), Херсонская (35%), Одесская (34%), закарпатская (32%) и Киев (29%)", - рассказала глава правления "Опоры".

Она напомнила, что неявка члена комиссии без надлежащих оснований является нарушением ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии), что предусматривает наказание я до трёх лет лишения свободы.

"Поэтому очень хотелось бы обратить внимание членов комиссии – а их более 400 тыс. будет задействовано – что они обязаны прийти и выполнять свои обязанности как организаторы выборов и администраторы избирательного процесса", - подчеркнула О.Айвазовская.

Она добавила: "Мне бы очень не хотелось, чтобы члены комиссий шли на преступление, если есть мнение каким-либо образом препятствовать избирательному праву, в том числе путем уклонения от исполнения своих обязанностей в день выборов".

Теги: #опора #выборы
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