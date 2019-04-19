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15:30 19.04.2019

Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

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Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

Участники митинга на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко после завершения его выступления направились к НСК "Олимпийский", где в пятницу вечером запланированы дебаты П.Порошенко с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после выступления президента Украины со сцены объявили о том, что участники акции могут отправляться к "Олимпийскому", а также сообщили, что колонну возглавит сам П.Порошенко. Однако, пройдя небольшое расстояние от сцены в окружении участников акции, глава государства сел в автомобиль и покинул место проведения митинга.

В настоящее время участники митинга движутся колонной по ул.Крещатик в сторону Бессарабской площади.

Теги: #олимпийский #порошенко #выборы
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