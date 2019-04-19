Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

Полиция сделает все необходимое для обеспечения безопасности работы международных наблюдателей и журналистов на втором туре голосования на президентских выборах в Украине, подчёркивают в МВД.

Как рассказал в пятницу на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, ожидается, что на второй тур голосования прибудет 3 тыс. 377 иностранцев из числа официальных наблюдателей и СМИ.

"Это 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства. Остальные – это аккредитованные в Украине иностранные журналисты", - сказал И.Стойко.

Советник министра подчеркнул: "Конечно, мы делаем все, чтобы они свободно работали, передвигались, имели свободный доступ к избирательным участкам".