Выборы2019

Выборы

15:15 19.04.2019

Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

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Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

Полиция сделает все необходимое для обеспечения безопасности работы международных наблюдателей и журналистов на втором туре голосования на президентских выборах в Украине, подчёркивают в МВД.

Как рассказал в пятницу на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, ожидается, что на второй тур голосования прибудет 3 тыс. 377 иностранцев из числа официальных наблюдателей и СМИ.

"Это 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства. Остальные – это аккредитованные в Украине иностранные журналисты", - сказал И.Стойко.

Советник министра подчеркнул: "Конечно, мы делаем все, чтобы они свободно работали, передвигались, имели свободный доступ к избирательным участкам".

Теги: #полиция #мвд #выборы
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