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15:00 19.04.2019

На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг в поддержку Порошенко

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На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг в поддержку Порошенко

На Майдане Независимости центре Киева проходит митинг в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Майдане Независимости собралось около 1,5 тыс человек, по улице Крещатик частично перекрыто движение транспорта.

Организаторы акции установили сцену с предвыборным слоганом П.Порошенко – "Мы идем своим путем. Петр Порошенко". Многие участники акции пришли с государственными флагами.

Со сцены выступили Ада Роговцева, Дмитрий Павличко, министр культуры Евгений Нищук, Андрей Парубий. На главную площадь страны прибыл сам П.Порошенко, ожидается его выступление.

Кроме того, на Майдане ожидают прибытия шествия, которое началось с Михайловской площади.

Теги: #митинг #порошенко
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