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Выборы

13:46 19.04.2019

В Киеве на трех станциях метро ограничено движение в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

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В Киеве на трех станциях метро ограничено движение в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

В Киеве станции киевского метрополитена "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого" закрыты на вход и выход, сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева.

"В настоящее время все три вышеуказанные станции закрыты на вход и выход. Станции "Дворец спорта" и "Льва Толстого" будут работать только как пересадочные на другую ветку метрополитена", - сказано в обновленном сообщении полиции в пятницу.

Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

Теги: #киев #метро #олимпийский #полиция #дебаты
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