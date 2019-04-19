Выборы2019

Выборы

13:41 19.04.2019

По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

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По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

Телевизионная служба новостей (ТСН) в день второго тура выборов президента Украины, 21 апреля, объявит результаты собственного экзит-пола.

Как сообщает пресс-служба ТСН в пятницу, ровно в 20:00 сразу после закрытия избирательных участков зрители смогут узнать результаты эксклюзивного экзит-пола ТСН.

"Как и в предыдущем туре, его по заказу канала "1+1" будут проводить две авторитетные исследовательские компании – Kantar TNS и Info Sapiens. Методом личного интервью планируется опросить 20 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, на выходе из 600 избирательных участков по всей территории Украины (кроме специальных и заграничных участков)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Во время прямого эфира 21 апреля ТСН также сообщит результаты Национального экзит-пола. Методология исследования разработана согласно международным стандартам.

21 апреля в Украине пройдут выборы президента. Во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Теги: #экзит_полы #выборы
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