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12:32 19.04.2019

У Зеленского рассказали, как планируют реформировать сферу финансов

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У Зеленского рассказали, как планируют реформировать сферу финансов

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Виктория Страхова, которая отвечает за банковскую деятельность, заявила, что хочет сделать так, чтобы украинские банки кредитовали крупные инвестпроекты, каждая семья могла приобрести жилье, а пенсионеры – путешествовать по миру.

"В нашей финансовой стране мечты украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты и строительство дорог по всей стране - объем корпоративных кредитов в разы увеличился по сравнению с текущим. А малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для открытия бизнеса по уменьшенным (по сравнению с текущими) ставкам, которые будут позволять их устойчивое развитие, а не выживание", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

Также, по словам В.Страховой, в ее финансовой стране мечты большинство молодых семей может "позволить себе приобретение жилья в кредит (ипотеку) – для счастья, а не злой шутки, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека".

Кроме того, в ее мечтах пользователи финансовых услуг защищены от нарушений их прав, а большинство финансовых услуг переведены в диджитал формат.

"Уровень финансовой грамотности людей позволяет людям планировать свое финансовое будущее; и студент, и пенсионер обсуждают биржевые котировки на украинских биржах, а уровень накопительного пенсионного обеспечения позволяет украинским пенсионерам путешествовать по миру", - написала представитель команды Зеленского.

Она добавила, что большая часть очерченного содержится в предвыборной программе В.Зеленского.

"И мы хотим все это реализовать", - подытожила В.Страхова.

Теги: #финансы #банк #зеленский #выборы
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