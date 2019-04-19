Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов на НСК "Олимпийский"

Публичную безопасность во время дебатов кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского - на НСК "Олимпийский" будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей.

"Национальная полиция завершает подготовительные мероприятия по обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий на НСК "Олимпийский". Сейчас взрывотехнические группы, кинологи проверяют территорию", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в пятницу.

Как сообщает Нацполиция на странице в соцсети Фейсбук, всего публичную безопасность людей будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.