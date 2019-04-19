Выборы2019

Выборы

12:00 19.04.2019

Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов на НСК "Олимпийский"

1 мин читать
Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов на НСК "Олимпийский"

Публичную безопасность во время дебатов кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского - на НСК "Олимпийский" будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей.

"Национальная полиция завершает подготовительные мероприятия по обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий на НСК "Олимпийский". Сейчас взрывотехнические группы, кинологи проверяют территорию", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в пятницу.

Как сообщает Нацполиция на странице в соцсети Фейсбук, всего публичную безопасность людей будут обеспечивать более 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #правоохранители #олимпийский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 19.04.2019
Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов – ОПОРА

Кандидаты преждевременно начали агитацию накануне 2-го тура выборов – ОПОРА

12:32 19.04.2019
У Зеленского рассказали, как планируют реформировать сферу финансов

У Зеленского рассказали, как планируют реформировать сферу финансов

12:20 19.04.2019
У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

12:17 19.04.2019
У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

У Порошенко предлагают команде Зеленского присоединиться к организации дебатов на "Олимпийском"

12:00 19.04.2019
Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"

Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"

11:13 19.04.2019
Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

10:53 19.04.2019
Сколько денег потратили на второй тур выборов Порошенко и Зеленский

Сколько денег потратили на второй тур выборов Порошенко и Зеленский

10:49 19.04.2019
Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

Порошенко с 7 по 13 апреля израсходовал на предвыборную агитацию почти 97 млн грн, Зеленский - 50 млн грн

09:21 19.04.2019
Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

Порошенко и Зеленский встретятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00

09:15 19.04.2019
Порошенко и Зеленский сегодня встретятся на НСК "Олимпийский" в 19.00

Порошенко и Зеленский сегодня встретятся на НСК "Олимпийский" в 19.00

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ПОСЛЕДНЕЕ

Влияние РФ на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии - медиамониторинг

Мингарелли сожалеет в связи с отсутствием серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины

США и ЕС продолжат работу с Украиной независимо от результата выборов

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Зеленский заявляет, что экс-первый замглавы НТРК Харебин с ним не работает

Зеленский не намерен отказываться от участия в дебатах на "Олимпийском"

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению нею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта - полиция

Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными - ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА