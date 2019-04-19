США и ЕС продолжат работу с Украиной независимо от результата выборов

США и Европейский союз продолжат сотрудничество с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, второй тур которых запланирован на 21 апреля, заявляют посол США в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Правительство США будет продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого выберут украинцы в качестве президента. Мы будем продолжать работать над теми вещами, которые важны как для украинского народа, так и США, а именно: успешное разрешение конфликта на востоке, процветающая экономика и уважение правительством всех граждан в соответствии с законом", - сказала М.Йованович, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO на втором туре президентских выборов в Украине в пятницу.

Она отметила, что первый тур выборов прошел на конкурентной основе, свободно от жестокости и нелегитимных процессов "Надеемся, что в воскресенье такая позитивная тенденция будет продолжаться", - добавила посол.

В свою очередь Х.Мингарелли поддержал свою коллегу: "В Европейском союзе мы будем продолжать поддерживать украинский народ вне зависимости от результата выборов для того, чтобы продвигать демократию, модернизацию Украины и евроинтеграцию".

Он также отметил важность того, что с результатами первого тура президентских выборов согласились все кандидаты.