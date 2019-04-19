Сколько денег потратили на второй тур выборов Порошенко и Зеленский

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Соответствующее решение было принято 18 апреля на внеочередном заседании Национального агентства", - сообщила пресс-служба НАПК.

Период отчета - с 7 по 13 апреля 2019 года.

В анализе отмечается, что в течение отчетного периода избирательный фонд П.Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата на пост президента Украины (99,9 млн грн).

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн грн. Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные законом", - отмечается в сообщении.

Избирательный фонд В.Зеленского в период с 7 по 13 апреля сформирован исключительно за счет средств политической партии (44,6 млн грн).

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано 50,43 млн грн (были использованы средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете по состоянию на начало отчетного периода и сумма возврата средств исполнителем по заключенному в предыдущем отчетном периоде договоре). Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные законом", - отмечается в пресс-релизе НАПК.

Финансовые отчеты проверялись на соответствие порядка предоставления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соответствие ограничений в осуществление взносов, в частности относительно наличия налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов нарушений соответствия поданных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено.