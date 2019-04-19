Выборы2019

Выборы

09:12 19.04.2019

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

1 мин читать
Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Президент Петр Порошенко заявил, что не сдается и будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами.

"Я не сдаюсь и не сдамся, я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин! Понимаю, что мало с вами говорил - я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами", - написал П.Порошенко на странице в Фейсбук.

П.Порошенко отметил, что ему "точно не стыдно за эти 5 лет".

В опубликованном видеоролике глава государства перечислил достижения, которых Украина уже достигла, а именно безвизовый режим, независимая церковь, сильная армия, стартапы, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское.

"Мы превращаемся в страну возможностей!" – резюмировал президент.

Теги: #порошенко #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:15 19.04.2019
Порошенко и Зеленский сегодня встретятся на НСК "Олимпийский" в 19.00

Порошенко и Зеленский сегодня встретятся на НСК "Олимпийский" в 19.00

08:46 19.04.2019
Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами

08:39 19.04.2019
На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

08:31 19.04.2019
Зеленский не намерен отказываться от участия в дебатах на "Олимпийском"

Зеленский не намерен отказываться от участия в дебатах на "Олимпийском"

08:17 19.04.2019
ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

07:48 19.04.2019
19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта

07:22 19.04.2019
За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

06:34 19.04.2019
Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными

Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными

04:39 19.04.2019
За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

02:43 19.04.2019
Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский заявляет, что экс-первый замглавы НТРК Харебин с ним не работает

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению нею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта - полиция

Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными - ЦИК

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Зеленский: Я выхожу из бизнеса студии "Квартал 95" и не буду выходить пять лет, как "кто-то из какой-то фабрики"

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Зеленский о возможности рукопожатия с Порошенко: Он обещал рубать коррупционерам руки, и я не уверен, что у меня будет, что ему пожать

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА