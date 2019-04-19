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06:39 19.04.2019

Зеленский: Я выхожу из бизнеса студии "Квартал 95" и не буду выходить пять лет, как "кто-то из какой-то фабрики"

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Зеленский: Я выхожу из бизнеса студии "Квартал 95" и не буду выходить пять лет, как "кто-то из какой-то фабрики"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у него не будет никаких бизнес-интересов на посту главы государства.

"Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

В.Зеленский заявил, что если он когда-либо в жизни нарушит закон, то сам уйдет с поста президента.

Теги: #зеленский #бизнес
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