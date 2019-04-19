Зеленский о возможности рукопожатия с Порошенко: Он обещал рубать коррупционерам руки, и я не уверен, что у меня будет, что ему пожать

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал понять, что не готов пожать руку действующему президенту Петру Порошенко после дебатов.

"Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, готов ли он пожать руку действующему президенту Петру Порошенко после завершения дебатов.