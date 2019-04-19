Зеленский заявляет, что не намерен на посту президента слушать советы Коломойского по управлению страной

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что в случае избрания его президентом не готов будет слушать советы бизнесмена Игоря Коломойского по вопросам государственного управления.

Он ответил отрицательно на вопрос ведущей программы "Право на владу" в эфире "1+1" о том, готов ли он принимать советы относительно государственного управления от И.Коломойского.

Вместе с тем В.Зеленский отметил, что он и И.Коломойский являются партнерами в медиабизнесе, подчеркнув, что намерен из него выйти.