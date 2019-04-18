Телеканал "1+1" ответил Нацсовету по поводу развлекательных программ с участием Зеленского

В группе "1+1 media" считают, что замечания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по чрезмерной трансляции развлекательных проектов с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского - ответ на иск "1+1" к Петру Порошенко, сообщила пресс-служба телеканала в четверг.

"Сегодня, вероятно, в ответ на иск медиагруппы к президенту, немедленно появилась реакция "пропрезидентской четверки" Нацсовета - на сайте государственного регулятора была опубликована новость о якобы нарушении телеканала "1+1" в связи с трансляцией на канале развлекательных проектов студии "Квартал-95" с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского. Мы видим прямую связь между двумя событиями ", - говорится в сообщении медиагруппы.

На "1+1" считают, что юридического обоснования предъявить претензии телеканалу о нарушении законодательства о выборах нет, сославшись на заявление первого заместителя председателя Нацсовета Ольгу Герасимьюк.

"По информации Нацсовета, общий хронометраж составляет 203 часа 35 минут. При этом из новости на сайте непонятно, какой именно период мониторил государственный регулятор - так, в заголовке указано "три месяца", а в самом тексте речь идет о периоде 31 января-31 марта. К сведению Национального совета и всех заинтересованных сторон - хронометраж программ с участием Владимира Зеленского в эфире телеканала "1+1" является меньшим, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже "Мультибарбара" - мультипликационный проект, конечно, без участия Владимира Зеленского, который к тому же выходит в эфир ночью. Кроме того, те статьи Закона Украины "О выборах Президента Украины", которые приведены в новости госрегулятора, не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов", - заявляют в "1+1 media".

Как сообщалось, в среду, 17 апреля, Нацсовет заявил о признаках нарушений положений ряда статей закона "О выборах президента Украины" по результатам мониторинга вещания телерадиокомпании "Студия "1 + 1" за период с 31 января по 31 марта 2019 года.

"Национальный совет обратится к каналу за объяснениями, как он трактует эту ситуацию, а также сообщит ЦИК о признаках нарушения ООО "ТРК "Студия "1 + 1" статьи 3, 561, 57 и 58 закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку обо всех обнаружены признаки нарушений в эфире телерадиоорганизаций регулятор информирует ЦИК", - говорится в сообщении Нацсовета.