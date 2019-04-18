Выборы2019

Выборы

17:15 18.04.2019

Зеленский в новом видеоролике призывает украинцев прийти на выборы 21 апреля

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Зеленский в новом видеоролике призывает украинцев прийти на выборы 21 апреля

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в новом агитационном ролике призвал украинцев прийти на выборы 21 апреля.

"За 28 лет они украли у тебя почти всё. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы – не дай им украсть твое будущее", - сказал В.Зеленский в своем видеоролике, опубликованном на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в четверг.

В конце видео на экране появляется подпись: "Конец старой эпохи".

Теги: #зеленский #украина #выборы
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