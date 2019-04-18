Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

Президент Украины Петр Порошенко просит избирателей поддержат его кандидатуру во втором туре выборов главы государства, который пройдет 21 апреля, но отмечает, что примет любое решение.

"Я знаю, как сложно каждому из вас простить мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. И да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего. Чтобы завершить начатое и не растратить уже сделанное, я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение. Ведь воля народа – прежде всего", - сказал П.Порошенко в видеообращении, обнародованном на украинских телеканалах в четверг.

Он подчеркнул, что уважает выбор тех, кто поддерживает Владимира Зеленского, и этот выбор нельзя игнорировать.

"Осенью парламентские выборы, они дают шанс и реальную возможность побеждать, формировать коалицию, заходить в правительство – там ключ ко всем необходимым изменениям. Именно там можно начать свой реальный путь в политику", - сказал президент.

По его словам, очень рискованно экспериментировать с должностью президента и верховного главнокомандующего. "Это же не шутки. Речь идет о безопасности страны и о безопасности каждого из нас. И в программе моего оппонента нет ни одного слова о Европейском Союзе", - заметил П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что стране нужен лидер, который в состоянии противостоять президенту РФ Владимиру Путину и срывать его "хищнические планы в отношении нашей страны".

"Украине нужен верховный главнокомандующий, способный организовать сильную армию, крепкую оборону и на этой основе достигнуть мира. Украине нужен руководитель во внешнеполитической сфере, понятный мировым лидерам, который говорит с ним на одном языке, который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии. Украине нужен президент, который обеспечит необратимость европейского и евроатлантического курса", - заявил П.Порошенко.

Он обратился к соотечественникам: "Дорогие украинцы, 5-летнее президентство – это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно, и не фильм ужасов, который легко остановить, если уже совсем страшно".