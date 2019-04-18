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15:35 18.04.2019

Минздрав призывает Зеленского не распространять фейки о медреформе

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Минздрав призывает Зеленского не распространять фейки о медреформе

Министерство здравоохранения призвало кандидатов в президенты не распространять фейки о реформировании системе здравоохранения.

"Минздрав Украины предостерегает политиков, в частности кандидатов в президенты, от распространения фейков и дезинформации. В интервью РБК-Украина, опубликованном 18 апреля, Владимир Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуска трансформации здравоохранения", - говорится в сообщении Минздрава, размещенном на сайте ведомства, в котором дается ответ на утверждение кандидата, что в результате медреформы отменены вызовы скорой помощи.

В интервью РБК-Украина В.Зеленский, в частности, сказал: "Теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце остановится, а к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа".

В Минздраве напомнили, что концепция изменений в системе здравоохранения была разработана экспертами еще в 2014 году, перед запуском трансформации системы здравоохранения и представлением проекта закона в Верховную Раду Минздрав провел серию консультаций с заинтересованными сторонами (пациентами, медиками, руководителями медицинских учреждений, органов местного самоуправления, местных администраций) во всех регионах страны.

"В консультациях, которые проводились в два этапа в течение года, приняли участие 7500 человек. На основе рекомендаций и замечаний был разработан проект закона и дальнейший план действий воплощение изменений. С регионами также обсуждали проект концепции трансформации экстренной медицинской помощи", - подчеркивают в ведомстве.

Минздрав уточняет, что в настоящее время более 27 млн украинцев заключили декларации с врачами первичного звена. При этом, по данным социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце марта этого года, 70% удовлетворены новой системой.

"Динамика выбора своего врача и уровень удовлетворения граждан свидетельствуют о поддержке трансформации здравоохранения и хорошо проработанном плане изменений, который реализует нынешняя команда Минздрава в сотрудничестве с правительством, местными властями, учреждениями здравоохранения, медиками и пациентами", - считают в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве уточняют, что правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370, изменения в этот нормативный акт не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

"Вызовы скорой помощи никто не отменял", - подчеркнули в Минздраве.

Минздрав подчеркивает, что "трансформация системы экстренной помощи сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получили качественную помощь".

В ведомстве уточняют, что более 70% вызовов "скорой" – это непрофильные случаи. При этом обращение родителей маленьких пациентов является экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи. Среди неотложных состояний - состояние детей до двух лет, в том числе повышенная температура, потеря сознания у детей или взрослых, признаки сердечных приступов и другие состояния, которые могут угрожать жизни.

"Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения", - подчеркнули в Минздраве.

Теги: #зеленский #минздрав #выборы
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