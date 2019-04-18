Выборы2019

Выборы

14:59 18.04.2019

Полиция с момента первого тура выборов президента Украины открыла 71 уголовное дело о нарушениях избирательного процесса

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Полиция с момента первого тура выборов президента Украины открыла 71 уголовное дело о нарушениях избирательного процесса

С момента проведения первого тура голосования на выборах президента Украины по сегодняшний день полиция зарегистрировала 1075 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 71 уголовное производство, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"По состоянию на сегодняшнее утро в Национальной полиции Украины зарегистрировано от 1 апреля 1075 обращений граждан о нарушениях избирательного законодательства... По результатам этих обращений 71 событие внесено в ЕРДР как имеющее признаки уголовного правонарушения", - сказал И.Варченко на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 8927 обращений, открыто 383 уголовных производства. Он также добавил, что было составлено почти 800 протоколов о привлечении к административной ответственности.

"По 29 производствам уже есть 38 подозрений", - сказал И.Варченко.

В целом, говоря о проведении второго тура выборов, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что в день голосования будет задействовано не меньшее количество правоохранителей, чем в первом туре, - 135 тыс. человек.

"Во втором туре мы не допустим каких-либо попыток фальсификаций и будем адекватно реагировать на любые правонарушения", - сказал он.

И.Варченко напомнил, что, начиная с пятницы, 19 апреля, запрещено публиковать результаты соцопросов, а в субботу, 20 апреля, будет так называемый день тишины. Также, по словам советника, в сам день голосования запрещено демонстрировать или фотографировать избирательный бюллетень. Кроме того, И.Варченко напомнил членам комиссий об административной и уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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