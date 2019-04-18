Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

Глава делегации наблюдателей от Европейского парламента во втором туре президентских выборов в Украине, депутат Ребекка Хармс (Германия, группа "зеленых") намерена присутствовать на дебатах между кандидатами на пост президента, запланированных на пятницу, 19 апреля.

Как сообщила в Брюсселе пресс-служба политической группы, политик прибудет в Киев в четверг вечером. "Ребекка Хармс планирует присутствовать на дебатах между двумя кандидатами в президенты в пятницу вечером. В субботу запланированы встречи с долгосрочными наблюдателями, кандидатами в президенты, членами Избирательной комиссии, представителями средств массовой информации и гражданского общества. В воскресенье она посетит избирательные участки в Киеве", - детализировали в пресс-службе.

Р.Хармс за время работы в Европейском парламенте последовательно выступала в поддержку Украины. Нынешний ЕП завершает свою каденцию, и состав нового Европарламента будет избран на выборах, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 апреля. Р.Хармс приняла решение больше не баллотироваться в эту европейскую институцию, однако продолжит политическую деятельность.