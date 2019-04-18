Выборы2019

Выборы

14:31 18.04.2019

Сторонников кандидатов в президенты Украины на дебатах на НСК "Олимпийский" планируется разделить - МВД

2 мин читать
Сторонников кандидатов в президенты Украины на дебатах на НСК "Олимпийский" планируется разделить - МВД

Предварительно планируется, что сторонники кандидатов в президенты Украины в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" будут разделены, но окончательное решение принимают штабы кандидатов, отмечают в МВД.

На брифинге в четверг в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что количество полицейских, которые будет обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него, будет зависеть от количества людей на НСК.

Отвечая на вопрос о том, будут ли всё-таки разделены сторонники кандидатов, советник сказал: "По последним договорённостям они всё-таки будут разделены". Вместе с тем, он добавил, что окончательное решение относительно размещения будет зависеть от штабов кандидатов.

"Сценарий мероприятия на стадионе пишут команды. Мы же добавляем компонент безопасности", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Совещания и встречи (с представителями штабов кандидатов - ИФ) продолжаются... Мы подсказываем командам, как эффективнее сработать для того, чтобы обеспечить безопасность своим сторонникам и своим оппонентам", - сказал И.Варченко.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, в свою очередь, призвал тех, кто намерен прийти на стадион, не приносить запрещенных предметов. "Все будет жёстко изыматься, вплоть до мелких вещей, которые могут представлять опасность... Приходите на стадион без ничего… со своими мыслями и одетыми в соответствии с погодой", - добавил он.

И.Варченко также подчеркнул: "Мы просим команды кандидатов предупредить своих сторонников о том, что дебаты - это в принципе интеллектуальное состязание, а не большая драка на стадионе".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него в ходе дебатов будут до 10 тысяч правоохранителей по предварительным подсчётам.

Как сообщалось, Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского - на НСК "Олимпийский" 19 апреля. С такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов в президенты Украины, "и команда Общественного согласилась оказать необходимую помощь".

Теги: #дебаты #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 18.04.2019
Полиция с момента первого тура выборов президента Украины открыла 71 уголовное дело о нарушениях избирательного процесса

Полиция с момента первого тура выборов президента Украины открыла 71 уголовное дело о нарушениях избирательного процесса

14:53 18.04.2019
Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

14:33 18.04.2019
Нацполиция будет охранять Общественное телевидение во время дебатов кандидатов на пост президента Украины

Нацполиция будет охранять Общественное телевидение во время дебатов кандидатов на пост президента Украины

14:32 18.04.2019
Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

13:58 18.04.2019
Общественное ТВ будет руководить эфиром дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"

Общественное ТВ будет руководить эфиром дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"

13:38 18.04.2019
Робот голосом Порошенко призывает по телефону политиков и журналистов поддержать его на выборах

Робот голосом Порошенко призывает по телефону политиков и журналистов поддержать его на выборах

12:35 18.04.2019
Зеленский намерен переехать из здания на Банковой, продать самолеты и отдать государственные резиденции детям в случае победы на выборах

Зеленский намерен переехать из здания на Банковой, продать самолеты и отдать государственные резиденции детям в случае победы на выборах

11:44 18.04.2019
Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

11:41 18.04.2019
Почти половина украинцев надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента

Почти половина украинцев надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента

11:39 18.04.2019
Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Новому президенту нужно сохранить и укрепить международную поддержку Украины в условиях усталости мира от конфликтов - эксперт

Зеленский намерен подать закон об импичменте в случае победы на выборах

Зеленский допускает роспуск парламента в случае своей победы на выборах

Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса

Зеленский рассчитывает получить большинство в Раде после парламентских выборов

Коломойский обещает вернуться в Украину в случае избрания Зеленского президентом - СМИ

Во время второго тура выборов президента Украины будут нести службу 39 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники

Аласания о порядке проведения дебатов на стадионе: Две сцены, две трансляции, четыре концерта

Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА