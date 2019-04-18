Сторонников кандидатов в президенты Украины на дебатах на НСК "Олимпийский" планируется разделить - МВД

Предварительно планируется, что сторонники кандидатов в президенты Украины в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" будут разделены, но окончательное решение принимают штабы кандидатов, отмечают в МВД.

На брифинге в четверг в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что количество полицейских, которые будет обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него, будет зависеть от количества людей на НСК.

Отвечая на вопрос о том, будут ли всё-таки разделены сторонники кандидатов, советник сказал: "По последним договорённостям они всё-таки будут разделены". Вместе с тем, он добавил, что окончательное решение относительно размещения будет зависеть от штабов кандидатов.

"Сценарий мероприятия на стадионе пишут команды. Мы же добавляем компонент безопасности", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Совещания и встречи (с представителями штабов кандидатов - ИФ) продолжаются... Мы подсказываем командам, как эффективнее сработать для того, чтобы обеспечить безопасность своим сторонникам и своим оппонентам", - сказал И.Варченко.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, в свою очередь, призвал тех, кто намерен прийти на стадион, не приносить запрещенных предметов. "Все будет жёстко изыматься, вплоть до мелких вещей, которые могут представлять опасность... Приходите на стадион без ничего… со своими мыслями и одетыми в соответствии с погодой", - добавил он.

И.Варченко также подчеркнул: "Мы просим команды кандидатов предупредить своих сторонников о том, что дебаты - это в принципе интеллектуальное состязание, а не большая драка на стадионе".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что обеспечивать безопасность на стадионе и вокруг него в ходе дебатов будут до 10 тысяч правоохранителей по предварительным подсчётам.

Как сообщалось, Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского - на НСК "Олимпийский" 19 апреля. С такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов в президенты Украины, "и команда Общественного согласилась оказать необходимую помощь".