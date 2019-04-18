Выборы2019

Выборы

14:08 18.04.2019

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

1 мин читать
Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины, как и наоборот - данные органы будут работать с ним.

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь в четверг, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.

В то же время, премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.

"Страна то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил В.Гройсман.

Теги: #президент #правительство #украина #гройсман
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 18.04.2019
ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости - председатель набсовета банка

ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости - председатель набсовета банка

14:53 18.04.2019
Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

Глава делегации наблюдателей от ЕП Хармс намерена присутствовать на дебатах кандидатов в президенты Украины

14:32 18.04.2019
Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

14:20 18.04.2019
Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

14:12 18.04.2019
МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

МИД Украины после новых приговоров в отношении крымских татар требует от РФ прекратить нарушение прав человека

13:28 18.04.2019
НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

13:14 18.04.2019
На Донбассе в четверг боевики трижды обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

На Донбассе в четверг боевики трижды обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

13:07 18.04.2019
Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз в РФ отдельных видов украинских товаров

13:07 18.04.2019
АМКУ в четверг примет решение по делу о покупке ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

АМКУ в четверг примет решение по делу о покупке ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

12:44 18.04.2019
Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция с момента первого тура выборов президента Украины открыла 71 уголовное дело о нарушениях избирательного процесса

Нацполиция будет охранять Общественное телевидение во время дебатов кандидатов на пост президента Украины

Сторонников кандидатов в президенты Украины на дебатах на НСК "Олимпийский" планируется разделить - МВД

Общественное ТВ будет руководить эфиром дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"

Робот голосом Порошенко призывает по телефону политиков и журналистов поддержать его на выборах

Новому президенту нужно сохранить и укрепить международную поддержку Украины в условиях усталости мира от конфликтов - эксперт

Зеленский намерен переехать из здания на Банковой, продать самолеты и отдать государственные резиденции детям в случае победы на выборах

Почти половина украинцев надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленский намерен подать закон об импичменте в случае победы на выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА