Робот голосом Порошенко призывает по телефону политиков и журналистов поддержать его на выборах

Многие украинские политики и журналисты получают на свои мобильные телефоны звонок, в котором робот голосом действующего президента Украины Петра Порошенко призывает их прийти на выборы 21 апреля и поддержать его.

В СМИ обнародована соответствующая аудиозапись (на украинском языке): "Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля – решающий день, который определит судьбу Украину. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное - сохранить страну и до встречи 21-го".

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, получившая этот звонок, прокомментировала на своей странице в Фейсбуке: "Петр Порошенко занялся сеансом одновременного обзвона депутатов. То есть ты берешь трубку, а там голосом Левитана: "Это президент Петр Порошенко! 21 апреля - решающий выбор!...".

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отметил, что услышал "неожиданно знакомый голос". "Выключил. Штабная агитка-циркуляр. 21 апреля на самом деле не решающее - результат голосования уже всем понятен. Пять лет предыдущих были (должны быть!) решающими. А сейчас людей больше интересует не именно 21 апреля, а что будет дальше - в июне, августе, декабре...? Эти вопросы пока без ответов", - написал А.Гриценко на своей странице в Фейсбуке.

Такой же звонок получили многие журналисты, отметив, что в телефонной записи звучит просьбы поддержать П.Порошенко 21 апреля.

21 апреля пройдет второй тур выборов президента Украины.